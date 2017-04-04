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14:59 (мск), источник: ИА Татар-информ

УФСБ по РТ: Обстановка в Татарстане находится под контролем

Управление ФСБ по Республике Татарстан сделало официальное заявление.

Источник: РИА "Новости"

(Казань, 4 апреля, «Татар-информ»). В связи с терактом, произошедшем 3 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге, подразделения республиканских силовых ведомств и правоохранительных органов переведены на усиленный вариант несения службы, сообщает пресс-служба УФСБ по РТ.

«В связи с массовым распространением в социальных сетях и через мобильные приложения сообщений о, якобы, готовящихся в городе Казани террористических актах, Управление ФСБ России по Республике Татарстан официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности. Оперативная обстановка в республике находится под контролем», — говорится в сообщении.

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