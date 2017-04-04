Kia Rio протаранила трамвай в Волгограде.

У остановки «Каспийская» на проспекте Жукова в Волгограде сегодня, 4 марта, около 13:00 Kia Rio столкнулась с трамваем маршрута № 5, сообщает ВДТВ со ссылкой на свидетелей произошедшего, сообщивших об этом в соцсетях.

По словам свидетелей, столкновение было столь сильным, что у машины снесло передний бампер. Очевидцы сообщают, что водитель иномарки пострадал. Он был без сознания, его госпитализировали.

Устанавливаются все обстоятельства ДТП.