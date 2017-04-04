Задержан мужчина, собиравшийся сбывать в Самаре героин
Жителя Самарской области задержали с крупной партией наркотика, сообщает
Жителя Самарской области задержали с крупной партией наркотика, сообщает
Ранее полицейским стало известно, что 55-летний мужчина собирается приехать в Самару и сбыть крупную партию героина.
Подозреваемого задержали около дома на ул. Белгородской. У него изъяли пакет с 132,75 г героина.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. По данным полиции, мужчину уже привлекали к уголовной ответственности за причастность к незаконному обороту наркотиков.