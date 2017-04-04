Экс-директора парка «Фили» заподозрили в злоупотреблении полномочиями

«Межрайонная природоохранная прокуратура в ходе проверки в государственном автономном учреждении культуры города Москвы «Парк культуры и отдыха «Фили» установила, что в течение длительного периода времени руководство учреждения заключало договоры о производстве работ на территории парка с организациями-подрядчиками. Однако по истечении сроков договорных обязательств оборудование в полном объеме поставлено не было, работы не выполнялись», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Несмотря на неисполнение подрядчиками договорных обязательств и истечение их срока, бывший директор парка из бюджетных средств оплатил поставки оборудования и выполнение работ (в некоторых случаях подписаны акты приема) на сумму более 11 млн рублей.

По прокурорским материалам следственным управлением по ЗАО ГСУ СК России по Москве в отношении бывшего руководителя парка возбуждены два уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч.ч.1, 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Ход и результаты расследования указанных уголовных дел поставлен межрайонной природоохранной прокуратурой на контроль.

Кроме этого, прокурор внес в адрес руководителя департамента культуры Москвы представление об устранении многочисленных нарушений закона. По результатам их рассмотрения принято решение о прекращении трудового договора с бывшим руководителем парка.