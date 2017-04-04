Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Иво, Горец, Николя: что стало с актерами любимых мыльных опер
90-летний британец сменил пол
МИД Украины отреагировал на взрыв в метро Петербурга
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
10 мифов о здоровом питанииДействительно ли для организма полезен суп и вреден кофе?
Светлана Лобода напугала свою дочь во время концерта (видео)
Дочка Орбакайте отметила первый юбилей (видео)
В России готовят «гаражную амнистию»
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
СМИ: женщина пыталась предупредить взрывы в Петербурге
"Не траур": Макаревич не отменит концерт в СПб
Фото Высоцкой и Кончаловского произвело фурор в Сети
СМИ: 16-летняя Саша Стриженова помолвлена (фото)
Выжившая в теракте женщина рассказала, что ее спасло
Берлин не сочувствует Петербургу: СМИ о причинах
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
9Индуистский Новый год
17Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
10Европейские деревья года
18:49 (мск), источник: Интерфакс

Экс-директора парка «Фили» заподозрили в злоупотреблении полномочиями

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU — Бывший директор столичного парка «Фили» стал фигурантом уголовного дела по подозрению в перечислении 11 млн рублей за невыполненные работы.

Источник: Агентство «Москва»

«Межрайонная природоохранная прокуратура в ходе проверки в государственном автономном учреждении культуры города Москвы «Парк культуры и отдыха «Фили» установила, что в течение длительного периода времени руководство учреждения заключало договоры о производстве работ на территории парка с организациями-подрядчиками. Однако по истечении сроков договорных обязательств оборудование в полном объеме поставлено не было, работы не выполнялись», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Несмотря на неисполнение подрядчиками договорных обязательств и истечение их срока, бывший директор парка из бюджетных средств оплатил поставки оборудования и выполнение работ (в некоторых случаях подписаны акты приема) на сумму более 11 млн рублей.
Пресс-служба надзорного ведомства
Читайте также
Источник: директор департамента Минкультуры РФ задержан в Москве

По прокурорским материалам следственным управлением по ЗАО ГСУ СК России по Москве в отношении бывшего руководителя парка возбуждены два уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч.ч.1, 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Ход и результаты расследования указанных уголовных дел поставлен межрайонной природоохранной прокуратурой на контроль.

Кроме этого, прокурор внес в адрес руководителя департамента культуры Москвы представление об устранении многочисленных нарушений закона. По результатам их рассмотрения принято решение о прекращении трудового договора с бывшим руководителем парка.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Киргизская спецслужба назвала имя исполнителя теракта в Петербурге
Число жертв взрыва в метро Петербурга снова увеличилось
Киргизская спецслужба назвала имя исполнителя теракта в Петербурге
СК опубликовал список 10 погибших в теракте в Петербурге
Дмитрий Медведев ответил на обвинения в коррупции
Фельдшер, не принявшая звонок детей с Сямозера, получила 3 года
Овечкин: Я все равно еду на Олимпиаду, Россия - моя страна
Выпуск продовольственных карточек оценили в 300 млрд рублей
Комитет Госдумы одобрил поправки о переносе выборов президента
Подсветку Эйфелевой башни погасят в память о жертвах теракта
Спорт
«Спартак» сохранил шестиочковое преимущество в таблице РФПЛ В Российской футбольной премьер-лиге стартовала заключительная треть турнирной дистанции
Авто
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение В соцсетях активно обсуждается обязательная установка знаков «Шипы» и «Начинающий водитель», при этом водители не разобрались, какое наказание грозит нарушителям
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Воспитаннику Димы Билана прочат победу на «Евровидении» Букмекеры уверены, что финалист первого сезона детского «Голоса», вероятно, попадет в первую тройку на песенном конкурсе в этом году
Недвижимость
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Эксперты нашли самые дешевые московские пятиэтажки
Число обманутых дольщиков в России выросло
Депутаты предложили сажать в тюрьму за кражу электричества
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми Фигуристика поделилась на своей странице в Instagram снимком редкого момента, когда все ее дети и дети ее супруга, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, собрались вместе.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь