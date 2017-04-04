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15:25 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Директора школы подозревают в мошенничестве в Шахтах

Ущерб от преступления превысил 373 тысячи рублей.

Директор одной из школ Шахт подозревается в мошенничестве, сообщает следственное управление СКР по Ростовской области.

По версии следствия, в 2014—2016 годах подозреваемая приняла мужа на должность рабочего по обслуживанию и текущему ремонту зданий, сооружений и оборудования, мать — на должность заведующей библиотеки, а отца бухгалтера школы — на должность дворника.

Им начислялась и выплачивалась зарплата, хотя они свои трудовые обязанности не выполняли.

Таким образом было похищено более 373 тысяч рублей.

В настоящее время в отношении директора школы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

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