Родных Акбаржона Джалилова вызвали на допрос в Кыргызстане

4 апреля родители и ближайшая родня подозреваемого в совершении теракта в Санкт-Петербурге Акбаржона Джалилова вызваны на допрос в управление Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана по Ошской области.

Повестки родственникам погибшего направлены по запросу следственного комитета Федеральной службы безопасности РФ, сообщает tengrinews.kz.

Как установлено кыргызскими силовиками, Джалилов до 2011 года проживал в городе Ош. В 2011 году он с родителями выехал в РФ на заработки. Позже родители Акбаржона вернулись на родину, а молодой человек остался в России. Также установлено, что Джалилов проживал в одном из узбекских кварталов Оша, после чего перебрался в спальный микрорайон.



Журналисты посетили дом, где жил предполагаемый террорист, но внутри никого не оказалось.