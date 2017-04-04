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15:06 (мск), источник: 365info.kz

Родных Акбаржона Джалилова вызвали на допрос в Кыргызстане

Также стало известно, как предполагаемый питерский террорист оказался в России.

Источник: 365info.kz
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4 апреля родители и ближайшая родня подозреваемого в совершении теракта в Санкт-Петербурге Акбаржона Джалилова вызваны на допрос в управление Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана по Ошской области.

Повестки родственникам погибшего направлены по запросу следственного комитета Федеральной службы безопасности РФ, сообщает tengrinews.kz.

Как установлено кыргызскими силовиками, Джалилов до 2011 года проживал в городе Ош. В 2011 году он с родителями выехал в РФ на заработки. Позже родители Акбаржона вернулись на родину, а молодой человек остался в России. Также установлено, что Джалилов проживал в одном из узбекских кварталов Оша, после чего перебрался в спальный микрорайон.

Журналисты посетили дом, где жил предполагаемый террорист, но внутри никого не оказалось.

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