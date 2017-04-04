Сердобольная жительница Кыштыма отдала мошенникам четверть миллиона

Как сообщает пресс-служба регионального Главка МВД, 88-летняя пенсионерка отправилась в банк, чтобы оплатить коммунальные услуги. На обратном пути у рынка к ней подошел молодой человек невысокого роста, кавказской внешности, в плоской черной фуражке и узких черных брюках. Неизвестный рассказал бабушке, что его другу в больнице отказываются подключить аппарат ИВЛ бесплатно, поскольку они не являются жителями Российской Федерации.

«Он попросил, чтобы бабушка с паспортом проехала в банк, где на ее имя перечислят деньги из-за рубежа. Женщина согласилась помочь, и они вместе поехали к ней домой за паспортом на машине (за рулем был сообщник). Дома молодой человек поинтересовался, есть ли у нее деньги, на что она протянула паспорт, где было 50 тыс. рублей. Но молодой человек попросил больше, и пенсионерка отдела 250 тыс. Мужчина пообещал вернуть долг на следующий день и ушел. Бабушка же добралась до больницы на маршрутке, машины не обнаружила и только тогда поняла, что ее обманули», — рассказали в полиции.