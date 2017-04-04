Сердобольная жительница Кыштыма отдала мошенникам четверть миллиона
Пенсионерка думала, что спасает
Пенсионерка думала, что спасает
Жительница Кыштыма (Челябинская область) отдала мошенникам 250 тыс. рублей — пожилую женщину жестоко обманул мужчина кавказской внешности, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Как сообщает
«Он попросил, чтобы бабушка с паспортом проехала в банк, где на ее имя перечислят деньги
По данному факту сотрудниками Межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
ПРИМЕТЫ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ:
— мужчина на вид 25 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, кавказской внешности. Одет: фуражка плоская черного цвета, куртка и брюки узкие черного цвета;.
— второй молодой человек на вид 30 лет, рост 170 см, плотное телосложения, волосы темного цвета, европейской внешности. Одет: в строгий серый костюм.
Передвигались на автомобиле светлого цвета неустановленной марки.
Сотрудники полиции просят лиц, располагающих информацией о местонахождении данных граждан, сообщить в Межмуниципальный отдел МВД России «Кыштымский» по телефону 8 (351−51) 4−46−61.
Подробно о том, как не стать жертвой аферистов, различных видах мошенничества можно узнать из памятки Главного управления МВД России по Челябинской области.