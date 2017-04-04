Из леса эвакуировали замерзавших южноуральцев
Мужчины в авто заблудились на лесной дороге ночью.
Мужчины в авто заблудились на лесной дороге ночью.
Инцидент произошел ночью около поселка Татыш, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Южноуральцы на авто решили срезать путь, однако потеряли ориентиры и заплутали.
«У машины сел аккумулятор и заблудившиеся начали замерзать. В 00:55 спасатели выехали на поиски и обнаружили их», — пояснили в
Пострадавших эвакуировали и доставили до населенного пункта.