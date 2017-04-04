В Башкирии адвокат пойдет под суд за гибель человека

Установлено, что утром 12 июня 2016 года мужчина, управляя автомобилем «Хундай Гетц» и следуя по 1316 км автодороги М5 «Самара-Уфа-Челябинск», выполняя поворот налево с крайней правой полосы, не включив сигнал поворота и не убедившись в безопасности маневра, спровоцировал ДТП с попутно движущимся автомобилем «Киа Спортейдж».

От удара автомобиль «Киа» выехал на встречку, где столкнулся с легковушкой и вылетел в кювет. Пассажирка «Киа» от полученных травм скончалась на месте аварии.