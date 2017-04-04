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14:59 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе скорая, которая везла в больницу ребенка, попала в ДТП

Пострадавших, как сообщается, нет.

Авария с участием спецтранспорта произошла днем 4 апреля в Сипайлово. На улице Жукова «Лада Ларгус» протаранила карету скорой помощи. По словам очевидцев, медики ехали по встречной полосе с включенными маячками, а легковушка не уступила дорогу.

— Скорая везла маму с маленьким ребенком в 17-ю больницу. После ДТП их пересадили на другую машину и доставили в стационар. Ни пациенты, ни персонал не пострадали, — рассказал «Комсомолке» заместитель главврача Республиканской станции СМП Александр Степанов.

Известно, что водитель легковушки также не пострадал. Причины и обстоятельства аварии предстоит установить полицейским. В сети, в группе «Дорожный патруль Уфа» появились фото с места происшествия.

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