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15:19 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму осудят организаторов 16 подпольных игровых клубов

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр — РИА Новости (Крым). В Севастополе предъявлены обвинения 32 фигурантам уголовного дела по организации и проведению незаконного игрового бизнеса на территории Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба севастопольского управления Следкома.

По данным силовиков, среди обвиняемых жители Симферополя, Севастополя, а также граждане Украины.

Отделом по расследованию особо важных дел установлено, что с сентября 2014 года по октябрь 2015 года сообщники организовали в Симферополе и Севастополе сеть нелегальных игорных компьютерных клубов. Заведения работали в закрытом режиме, там была усиленная охрана и установлены железные двери. Кроме того, вход был оборудован системами видеонаблюдения, которые давали возможность идентифицировать «постоянных клиентов».

В ходе расследования дела в 16 подпольных игорных залах было изъято порядка 200 компьютеров, при помощи которых и осуществлялся бизнес. По оценкам специалистов, доход от ведения незаконной деятельности составил свыше 70 миллионов рублей.

«В настоящее время в соответствии со ст. 217 УПК РФ 19 обвиняемых знакомятся с материалами уголовного дела, которое составило более 80 томов. Семь подследственных заключили досудебное соглашение со следствием (так называемая “сделка с правосудием”), в связи с чем уголовные дела в отношении них выделены в отдельное производство и будут рассматриваться в суде в особом порядке. Еще 6 граждан находятся в розыске», — цитирует пресс-служба старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Севастополю Ольгу Постнову.

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