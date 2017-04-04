В Крыму осудят организаторов 16 подпольных игровых клубов

Об этом сообщает пресс-служба севастопольского управления Следкома.

По данным силовиков, среди обвиняемых жители Симферополя, Севастополя, а также граждане Украины.

Отделом по расследованию особо важных дел установлено, что с сентября 2014 года по октябрь 2015 года сообщники организовали в Симферополе и Севастополе сеть нелегальных игорных компьютерных клубов. Заведения работали в закрытом режиме, там была усиленная охрана и установлены железные двери. Кроме того, вход был оборудован системами видеонаблюдения, которые давали возможность идентифицировать «постоянных клиентов».

В ходе расследования дела в 16 подпольных игорных залах было изъято порядка 200 компьютеров, при помощи которых и осуществлялся бизнес. По оценкам специалистов, доход от ведения незаконной деятельности составил свыше 70 миллионов рублей.