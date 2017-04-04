Задержаны подозреваемые в расстреле полицейских в Астрахани

«Газель», на которой скрылись преступники, была найдена за пределами города. Вскоре полицейские установили местонахождение четырех подозреваемых и провели задержание, передает «Интерфакс». Всего же в розыск объявлено восемь участников нападения на сотрудников ГИБДД.

Ночью 4 апреля злоумышленники расстреляли двоих полицейских, приехавших на место ДТП для оформления документов.



Среди подозреваемых — трое уроженцев Казахстана. Губернатор Астраханской области Александр Жилкин возложил вину за это преступление на группу радикальных исламистов-ваххабитов.