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14:58 (мск), источник: 365info.kz

Задержаны подозреваемые в расстреле полицейских в Астрахани

Четверо мужчин, подозреваемых в убийстве стражей порядка в Астрахани, задержаны полицией Приволжского федерального округа.

Источник: 365info.kz

«Газель», на которой скрылись преступники, была найдена за пределами города. Вскоре полицейские установили местонахождение четырех подозреваемых и провели задержание, передает «Интерфакс». Всего же в розыск объявлено восемь участников нападения на сотрудников ГИБДД.

Ночью 4 апреля злоумышленники расстреляли двоих полицейских, приехавших на место ДТП для оформления документов.

Среди подозреваемых — трое уроженцев Казахстана. Губернатор Астраханской области Александр Жилкин возложил вину за это преступление на группу радикальных исламистов-ваххабитов.

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