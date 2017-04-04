Задержаны подозреваемые в расстреле полицейских в Астрахани
Четверо мужчин, подозреваемых в убийстве стражей порядка в Астрахани, задержаны полицией Приволжского федерального округа.
Четверо мужчин, подозреваемых в убийстве стражей порядка в Астрахани, задержаны полицией Приволжского федерального округа.
«Газель», на которой скрылись преступники, была найдена за пределами города. Вскоре полицейские установили местонахождение четырех подозреваемых и провели задержание, передает «Интерфакс». Всего же в розыск объявлено восемь участников нападения на сотрудников ГИБДД.
Ночью 4 апреля злоумышленники расстреляли двоих полицейских, приехавших на место ДТП для оформления документов.
Среди подозреваемых — трое уроженцев Казахстана. Губернатор Астраханской области Александр Жилкин возложил вину за это преступление на группу радикальных