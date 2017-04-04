Пострадавший при теракте в метро Санкт-Петербурга белорус находился рядом с эпицентром взрыва

По словам пострадавшего, он не сразу понял, что произошло, и не помнит первые мгновения после взрыва. Придя в себя, Юрий Шушкевич еще с одним пострадавшим выломали двери вагона и стали помогать выбираться из него раненым.

Медицинская помощь к белорусскому гражданину подоспела достаточно быстро, и через полчаса после взрыва он уже находился в 26-й городской больнице Санкт-Петербурга. Здесь ему сделали операцию по восстановлению лопнувших перепонок.

Помимо этого у пострадавшего имеются многочисленные рваные раны, особенно травмированы шея, руки и ноги. По оценке медиков, его жизни ничего не угрожает, но в больнице придется пробыть еще около двух недель.

Юрий Шушкевич — гродненец, но работает в Санкт-Петербурге кондуктором грузовых перевозок. Его уже навестили коллеги. Связывались с пострадавшим и белорусские дипломаты.

Сегодня Юрий сам смог позвонить своей матери в Беларусь, чтобы сообщить, что он жив.