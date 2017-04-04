Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пореченков разоблачил «Битву экстрасенсов»
10 фраз, которые нельзя говорить человеку с депрессией
Красота в деталях - оформляем подоконник правильно
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
Фото Высоцкой и Кончаловского произвело фурор в Сети
10 мифов о здоровом питанииДействительно ли для организма полезен суп и вреден кофе?
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми
41-летняя многодетная мама ждет 20-го ребенка
В России готовят «гаражную амнистию»
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
СМИ: женщина пыталась предупредить взрывы в Петербурге
"Не траур": Макаревич не отменит концерт в СПб
Фото Высоцкой и Кончаловского произвело фурор в Сети
СМИ: 16-летняя Саша Стриженова помолвлена (фото)
Евросоюз грозит отказаться от «Евровидения» из-за Киева – СМИ
Мощный взрыв в Нью-Йорке: эвакуация – СМИ
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
17Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
10Последствия циклона «Дебби»
13Теракт в центре Лондона
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
15:14 (мск), источник: БЕЛТА

Пострадавший при теракте в метро Санкт-Петербурга белорус находился рядом с эпицентром взрыва

4 апреля, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. Пострадавший при теракте в метро Санкт-Петербурга гражданин Беларуси Юрий Шушкевич находился рядом с эпицентром взрыва.

Источник: AFP 2017

Подробности произошедшего он рассказал сегодня журналистам, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Читайте также
Спецслужбы Киргизии рассказали о вероятном исполнителе теракта в метро

По словам пострадавшего, он не сразу понял, что произошло, и не помнит первые мгновения после взрыва. Придя в себя, Юрий Шушкевич еще с одним пострадавшим выломали двери вагона и стали помогать выбираться из него раненым.

Медицинская помощь к белорусскому гражданину подоспела достаточно быстро, и через полчаса после взрыва он уже находился в 26-й городской больнице Санкт-Петербурга. Здесь ему сделали операцию по восстановлению лопнувших перепонок.

Помимо этого у пострадавшего имеются многочисленные рваные раны, особенно травмированы шея, руки и ноги. По оценке медиков, его жизни ничего не угрожает, но в больнице придется пробыть еще около двух недель.

Юрий Шушкевич — гродненец, но работает в Санкт-Петербурге кондуктором грузовых перевозок. Его уже навестили коллеги. Связывались с пострадавшим и белорусские дипломаты.

Сегодня Юрий сам смог позвонить своей матери в Беларусь, чтобы сообщить, что он жив.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 В метро Санкт-Петербурга произошел взрыв
Россия в текущем году рефинансирует долговые обязательства Беларуси - Лукаш
В метро Санкт-Петербурга произошел взрыв
Число жертв взрыва в метро Петербурга выросло до 14 человек
В причастности к теракту в метро заподозрили уроженца Киргизии
Украина ответила на письмо организаторов «Евровидения»
Путин отправил в отставку Соловьева в связи с утратой доверия
Выпуск продовольственных карточек оценили в 300 млрд рублей
Путин подписал закон о присоединении РФ к Монреальской конвенции
Сотникова будет тренироваться под руководством Плющенко
Спорт
«Спартак» сохранил шестиочковое преимущество в таблице РФПЛ В Российской футбольной премьер-лиге стартовала заключительная треть турнирной дистанции
Авто
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение В соцсетях активно обсуждается обязательная установка знаков «Шипы» и «Начинающий водитель», при этом водители не разобрались, какое наказание грозит нарушителям
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Воспитаннику Димы Билана прочат победу на «Евровидении» Букмекеры уверены, что финалист первого сезона детского «Голоса», вероятно, попадет в первую тройку на песенном конкурсе в этом году
Недвижимость
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Эксперты нашли самые дешевые московские пятиэтажки
Число обманутых дольщиков в России выросло
Депутаты предложили сажать в тюрьму за кражу электричества
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми Фигуристика поделилась на своей странице в Instagram снимком редкого момента, когда все ее дети и дети ее супруга, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, собрались вместе.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь