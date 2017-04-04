Свердловский облсуд отменил обвинительный приговор врачу, чья пациентка получила ожоги во время операции

В январе этого года Верх-Исетский суд Екатеринбурга приговорил врача к одному году ограничения свободы. Адвокат подсудимого обжаловал приговор в облсуде, он требовал освободить своего подзащитного от наказания и снять судимость в связи с объявленной амнистией.

«Однако суд обнаружил в деле процессуальные нарушения и отменил приговор, отправив дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, установлено, что 6 февраля 2015 года осужденный проводил операцию девушке 2000 года рождения. При использовании дефибриллятора загорелась хирургическая простыня, которая оказалась пропитана легковоспламеняющимся реактивом. В результате пациентка получила термические ожоги.

Медработник был признан виновным по ч.2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровья по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).