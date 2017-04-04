Народный артист Башкирии Вахит Хазыров получил перелом позвоночника
Певец неудачно упал во дворе дома.
Певец неудачно упал во дворе дома.
Народный артист республике Вахит Хакзыров получил травму позвоночника, — сообщает телеканал БСТ.
Исполнитель получил травму спины еще в феврале. Целый месяц Вахит провел в больнице. Врачи диагностировали у него перелом позвонка. К счастью обошлось без операции. Но
— Я не мог пропустить концерт — выступали мои ученики. Вот меня и попросили спеть в ГКЗ «Башкортостан», — честно признался 51-летний певец.