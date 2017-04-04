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15:15 (мск), источник: Комсомольская правда

Народный артист Башкирии Вахит Хазыров получил перелом позвоночника

Певец неудачно упал во дворе дома.

Народный артист республике Вахит Хакзыров получил травму позвоночника, — сообщает телеканал БСТ.

Исполнитель получил травму спины еще в феврале. Целый месяц Вахит провел в больнице. Врачи диагностировали у него перелом позвонка. К счастью обошлось без операции. Но из-за травмы ему пришлось отменить почти 60 концертов. Любимец публики смог выйти на сцену только в конце марта.

— Я не мог пропустить концерт — выступали мои ученики. Вот меня и попросили спеть в ГКЗ «Башкортостан», — честно признался 51-летний певец.

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