Народный артист Башкирии Вахит Хазыров получил перелом позвоночника

Народный артист республике Вахит Хакзыров получил травму позвоночника, — сообщает телеканал БСТ.

Исполнитель получил травму спины еще в феврале. Целый месяц Вахит провел в больнице. Врачи диагностировали у него перелом позвонка. К счастью обошлось без операции. Но из-за травмы ему пришлось отменить почти 60 концертов. Любимец публики смог выйти на сцену только в конце марта.

— Я не мог пропустить концерт — выступали мои ученики. Вот меня и попросили спеть в ГКЗ «Башкортостан», — честно признался 51-летний певец.