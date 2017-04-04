Обстоятельства гибели трех человек выясняют в Морозовске

Обстоятельства гибели трех человек выясняют следователи в Морозовске.

Как сообщает следственное управление СКР по региону, информация об обнаружении в одной из квартир по улице Пламя Революции тел трех человек без признаков насильственной смерти поступила к следователям 4 апреля.

По предварительным данным, причиной смерти девушки 1993 года рождения и двоих мужчин 1990 и 1983 года рождения стало отравление угарным газом.