Обстоятельства гибели трех человек выясняют в Морозовске
По предварительным данным, девушка и двое мужчин отравились угарным газом.
По предварительным данным, девушка и двое мужчин отравились угарным газом.
Обстоятельства гибели трех человек выясняют следователи в Морозовске.
Как сообщает следственное управление СКР по региону, информация об обнаружении в одной из квартир по улице Пламя Революции тел трех человек без признаков насильственной смерти поступила к следователям 4 апреля.
По предварительным данным, причиной смерти девушки 1993 года рождения и двоих мужчин 1990 и 1983 года рождения стало отравление угарным газом.
По факту обнаружения тел начата доследственная проверка. Назначено