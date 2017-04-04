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19:25 (мск), источник: Фонтанка

«Протестную сотню» начали судить в Петербурге

В Петербурге началась серия судебных процессов над участниками массовых протестов против коррупции. Первый фигурант, Илья Титов, не признал себя виновным. Остальная сотня наверняка скажет то же.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», 4 апреля в Смольнинском суде состоялось первое заседание — по делу Ильи Титова. Он был задержан 26 марта на площади Восстания и доставлен в 28-й отдел полиции Центрального УМВД. На него составили протокол по статье 20.2 часть 5 КоАП «Нарушение установленного порядка проведения митинга».

Защита Титова попросила судью Екатерину Мезенцеву запросить из 28-го отдела полиции копию книги учета доставленных, а также заявила ходатайство о вызове свидетелей. Петербуржец не признает вину в том, на что ему полиция указала в протоколе. Процесс отложили до 17 апреля.

Завтра начнутся заседания по двум другим вероятным участникам протеста. Рассмотрение дел может вызвать сложности. С 27 марта по 4 апреля полиция отправила в Смольнинский сотню протоколов. Судьям расписано по десять-двенадцать дел, а времени у них — два месяца.

Между тем, количество привлеченных за протесты может вырасти. Свежий пример — организатор «шествия свободных людей» по Невскому проспекту Александр Расторгуев. Его задержали 2 апреля и вменили события 26 марта. Полиция продолжает настаивать, что выход десяти тысяч человек на Марсово поле должен быть санкционирован властями, в то время как Смольнинский суд считает иначе: организаторам достаточно уведомить и не ждать отмашки, и ответственность может наступить только за превышение заявленного количества участников.

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