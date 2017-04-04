В Калининграде полицейский задержал автовора
Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.
Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.
В Калининграде сотрудник полиции задержал подозреваемого в автомобильной краже. Инцидент произошёл во дворе дома на улице Куйбышева.
Злоумышленник снял с припаркованной машины диски, затем вскрыл салон и похитил магнитолу. Ущерб оценили в 15 тысяч рублей. Кражу раскрыл участковый уполномоченный. По подозрению в совершении этого преступления правоохранитель задержал 20-летнего жителя областного центра.
«Похищенное имущество подозреваемый продал, а вырученные деньги потратил на собственные нужды», — сообщили корреспонденту Калининград.Ru в
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ — «Кража». Ему грозит до двух лет лишения свободы.