Пропавший почти год назад воспитанник воронежского интерната нашелся живым

Пропавший в Воронежской области воспитанник бобровской школы-интерната Сергей П. нашелся живым, сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Воронежец» в понедельник, 3 апреля. Подростка искали 11 месяцев — парень ушел из учреждения и не вернулся 3 мая 2016 года.

Сергея П. нашли в соседней области. Жизни подростка ничто не угрожает.

— Сергей был объявлен во всероссийский розыск. Сотрудники программы «Жди меня» узнали о поисках юноши и разместили информацию у себя на сайте. Специалисты одного из учреждений соседней области увидели ориентировку и сообщили, что подросток у них, — рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» руководитель поисково-спасательного отряда «Воронежец» Алексей Новиков.

Информацию о нахождении юноши подтвердили в пресс-службе регионального управления СКР. Где именно нашелся Сергей, в ведомстве не уточнили.