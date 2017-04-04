Пропавший почти год назад воспитанник воронежского интерната нашелся живым
Сергея П. обнаружили в соседней области.
Сергея П. обнаружили в соседней области.
Пропавший в Воронежской области воспитанник бобровской
Сергея П. нашли в соседней области. Жизни подростка ничто не угрожает.
— Сергей был объявлен во всероссийский розыск. Сотрудники программы «Жди меня» узнали о поисках юноши и разместили информацию у себя на сайте. Специалисты одного из учреждений соседней области увидели ориентировку и сообщили, что подросток у них, — рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» руководитель
Информацию о нахождении юноши подтвердили в
Сергей П. пропал 3 мая 2016 года. Полиция несколько раз просила жителей региона помочь в розыске 17-летнего воспитанника Бобровской