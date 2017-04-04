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16:02 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Пропавший почти год назад воспитанник воронежского интерната нашелся живым

Сергея П. обнаружили в соседней области.

Пропавший в Воронежской области воспитанник бобровской школы-интерната Сергей П. нашелся живым, сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Воронежец» в понедельник, 3 апреля. Подростка искали 11 месяцев — парень ушел из учреждения и не вернулся 3 мая 2016 года.

Сергея П. нашли в соседней области. Жизни подростка ничто не угрожает.

— Сергей был объявлен во всероссийский розыск. Сотрудники программы «Жди меня» узнали о поисках юноши и разместили информацию у себя на сайте. Специалисты одного из учреждений соседней области увидели ориентировку и сообщили, что подросток у них, — рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» руководитель поисково-спасательного отряда «Воронежец» Алексей Новиков.

Информацию о нахождении юноши подтвердили в пресс-службе регионального управления СКР. Где именно нашелся Сергей, в ведомстве не уточнили.

Сергей П. пропал 3 мая 2016 года. Полиция несколько раз просила жителей региона помочь в розыске 17-летнего воспитанника Бобровской школы-интерната. По данным правоохранителей, парень уже уходил из интерната и несколько дней ночевал в подъездах жилых домов Воронежа. В связи с исчезновением Сергея Пешкова следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

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