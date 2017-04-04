Пермяка наказали за попытку дачи взятки сотруднику ГИБДД
Мужчина пытался подкупить сотрудника госавтоинспекции, предложив ему тысячу рублей.
Мужчина пытался подкупить сотрудника госавтоинспекции, предложив ему тысячу рублей.
В Пермском районе был вынесен приговор 41-летнему мужчине, которого признали виновным в мелком взяточничестве.
Как сообщает
Чтобы избежать административной ответственности пермяк пытался дать взятку сотруднику ГИБДД в размере тысячи рублей. Однако госавтоинспектор сообщил об этом в дежурную часть, и водителя задержали.
Подсудимый был приговорен к году ограничения свободы.