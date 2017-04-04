Пермяка наказали за попытку дачи взятки сотруднику ГИБДД

В Пермском районе был вынесен приговор 41-летнему мужчине, которого признали виновным в мелком взяточничестве.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по краю, в июле 2016 года сотрудник ГИБДД остановил автомобиль подсудимого. При проверке документов оказалось, что в конструкцию машины внесены изменения без согласования с госавтоинспекцией.



Чтобы избежать административной ответственности пермяк пытался дать взятку сотруднику ГИБДД в размере тысячи рублей. Однако госавтоинспектор сообщил об этом в дежурную часть, и водителя задержали.



Подсудимый был приговорен к году ограничения свободы.