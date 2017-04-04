Огромную партию взрывчатки нашли в пригороде Кишинева
КИШИНЕВ, 4 апр — Sputnik. Жителя пригорода Кишинева задержали на 72 часа за незаконное хранение в доме крупной партии взрывчатых веществ, сообщили во вторник в Генеральной прокуратуре республики.
КИШИНЕВ, 4 апр — Sputnik. Жителя пригорода Кишинева задержали на 72 часа за незаконное хранение в доме крупной партии взрывчатых веществ, сообщили во вторник в Генеральной прокуратуре республики.
Как пояснили в ведомстве, за подозреваемым следили около полугода. Именно тогда он попал в поле зрения Антитеррористического центра Службы информации и безопасности Молдовы по подозрению в продаже взрывчатых веществ.
Огромную партию взрывчатки нашли в пригороде Кишинева.
По этому факту открыли уголовное дело и начали расследование. В итоге в доме мужчины нашли 7,2 килограмма тринитротолуола, 188
«Взрывчатое вещество хранилось в несоответствующих условиях в доме подозреваемого, расположенном в одном из пригородов Кишинева. Это представляло опасность для жизни и здоровья местных жителей», — говорится в сообщении ведомства.
Огромную партию взрывчатки нашли в пригороде Кишинева.
Задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Сейчас ему грозит до 5 лет лишения свободы.