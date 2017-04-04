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15:48 (мск), источник: Sputnik.md

Огромную партию взрывчатки нашли в пригороде Кишинева

КИШИНЕВ, 4 апр — Sputnik. Жителя пригорода Кишинева задержали на 72 часа за незаконное хранение в доме крупной партии взрывчатых веществ, сообщили во вторник в Генеральной прокуратуре республики.

Источник: Sputnik.md

Как пояснили в ведомстве, за подозреваемым следили около полугода. Именно тогда он попал в поле зрения Антитеррористического центра Службы информации и безопасности Молдовы по подозрению в продаже взрывчатых веществ.

Огромную партию взрывчатки нашли в пригороде Кишинева.

По этому факту открыли уголовное дело и начали расследование. В итоге в доме мужчины нашли 7,2 килограмма тринитротолуола, 188 капсюль-детонаторов КД 8-А, три электрических детонатора и 8 ампул химической жидкости, которую используют в военной промышленности для изготовления взрывчатки.

«Взрывчатое вещество хранилось в несоответствующих условиях в доме подозреваемого, расположенном в одном из пригородов Кишинева. Это представляло опасность для жизни и здоровья местных жителей», — говорится в сообщении ведомства.

Огромную партию взрывчатки нашли в пригороде Кишинева.

Задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Сейчас ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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