Как пояснили в ведомстве, за подозреваемым следили около полугода. Именно тогда он попал в поле зрения Антитеррористического центра Службы информации и безопасности Молдовы по подозрению в продаже взрывчатых веществ.

Огромную партию взрывчатки нашли в пригороде Кишинева.

По этому факту открыли уголовное дело и начали расследование. В итоге в доме мужчины нашли 7,2 килограмма тринитротолуола, 188 капсюль-детонаторов КД 8-А, три электрических детонатора и 8 ампул химической жидкости, которую используют в военной промышленности для изготовления взрывчатки.

«Взрывчатое вещество хранилось в несоответствующих условиях в доме подозреваемого, расположенном в одном из пригородов Кишинева. Это представляло опасность для жизни и здоровья местных жителей», — говорится в сообщении ведомства.

Огромную партию взрывчатки нашли в пригороде Кишинева.

Задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Сейчас ему грозит до 5 лет лишения свободы.