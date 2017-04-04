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15:45 (мск), источник: БЕЛТА

Витебский бизнесмен обвиняется в крупном хищении, его имущество почти на $1 млн арестовано

4 апреля, Витебск /Екатерина Князева — БЕЛТА/. В Витебске окончено уголовное дело, по которому наложен арест на имущество на сумму около $1 млн. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник управления Следственного комитета по Витебской области Владимир Шалухин, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: AP 2017

Витебским городским отделом Следственного комитета окончено расследование уголовного дела по обвинению гражданина Молдовы в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями. В январе 2017 года в поле зрения оперативных работников управления Департамента финансовых расследований КГК по Витебской области попал 43-летний гражданин Молдовы, имеющий вид на жительство в Беларуси. Согласно полученной оперативной информации, он, являясь руководителем частного унитарного торгово-производственного предприятия в Витебске, организовал в 2014 году выполнение на принадлежащих ему объектах недвижимости строительно-монтажных работ. Когда нанятые физлица их завершили, руководитель поместил в бухгалтерский учет своей фирмы фиктивные договоры и акты выполненных работ от имени строительной организации. При этом стоимость, указанная в фиктивных документах, в несколько раз превысила реальную.

Бухгалтерские документы свидетельствовали, что на расчетный счет строительной организации, которая при проверке оказалась лжепредпринимательской структурой, было перечислено более Br200 тыс. Также при подаче в налоговую инспекцию отчетности фирмы, которой руководил гражданин Молдовы, умышленно были завышены налоговые вычеты по уплате НДС. В дальнейшем в налоговую инспекцию поданы заявления о возврате разницы между суммой налоговых вычетов и общей суммой НДС, исчисленной по реализации товаров (работ, услуг) за три месяца 2014 года. В результате чего на расчетный счет фирмы из бюджета перечислено более Br29,6 тыс.

Мужчине предъявлено обвинение по ч.4 ст. 210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в особо крупном размере). Сейчас он содержится под стражей.

Следователи приняли меры к полному возмещению обвиняемым причиненного ущерба в ходе предварительного следствия. Владимир Шалухин подчеркнул, что в подобных делах для потерпевших, будь то отдельный гражданин, предприятие или государство, самое важное не наказать преступника, а вернуть украденное. Поэтому наложен арест на недвижимость, а также на имущество обвиняемого, в том числе денежные средства, на общую сумму около $1 млн.

Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.

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