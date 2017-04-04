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15:52 (мск), источник: Ведомости

СКР назвал имя устроившего взрыв в Петербурге террориста

Следственный комитет России (СКР) установил личность мужчины, совершившего взрыв в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге 3 апреля. Им оказался Акбаржон Джалилов 01.04.1995 года рождения, сообщается на сайте ведомства.

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Криминалисты также обнаружили генетические следы Джалилова на сумке, оставленной на станции метро «Площадь Восстания», с взрывным устройством, которое удалось обезвредить.

3 апреля в 14.40 в петербургском метро на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» прогремел взрыв. Позже на станции «Площадь Восстания» была обнаружена вторая бомба, замаскированная под огнетушитель. Ее удалось обезвредить.

Число жертв теракта во вторник увеличилось до 14 человек: 11 человек погибли на месте и трое скончались от полученных травм в больницах. В стационарах города остаются 49 пострадавших, 13 человек уже отпущены домой, получив необходимое лечение.

Онлайн-трансляция
ТАССКоммерсантъ-Online
событий пока нет
Личность предполагаемого смертника в метро Петербурга установлена
14:57 (мск)© Ньюстюб
Теракт в петербургском метро
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