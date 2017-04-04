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16:55 (мск), источник: Sputniknews.kz

Спецслужбы Казахстана задержали международную банду браконьеров

АСТАНА, 4 апр — Sputnik. Сотрудники департамента КНБ по Атырауской области задержали на территории Курмангазинского района преступную группу браконьеров, в которою входили граждане Республики Казахстан и Российской Федерации.

Источник: Sputniknews.kz

Задержанные активные члены группы, в том числе руководители, занимались незаконным ловом рыбных ресурсов с использованием более чем 200 плавательных средств.

«У браконьеров изъято 10 тонн рыбы частиковых пород, плавсредства и орудия браконьерского лова», — сообщили в прокуратуре Атырауской области.

ДКНБ области проводятся досудебные расследования по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 335 части 4 (незаконная добыча рыбных ресурсов), 361 части 4 (злоупотребление должностными полномочиями), 364 части 2 (незаконное участие в предпринимательской деятельности) Уголовного кодекса Республики Казахстан.

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