Спецслужбы Казахстана задержали международную банду браконьеров

Задержанные активные члены группы, в том числе руководители, занимались незаконным ловом рыбных ресурсов с использованием более чем 200 плавательных средств.
«У браконьеров изъято 10 тонн рыбы частиковых пород, плавсредства и орудия браконьерского лова», — сообщили в прокуратуре Атырауской области.
ДКНБ области проводятся досудебные расследования по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 335 части 4 (незаконная добыча рыбных ресурсов), 361 части 4 (злоупотребление должностными полномочиями), 364 части 2 (незаконное участие в предпринимательской деятельности) Уголовного кодекса Республики Казахстан.