Талые воды размыли республиканскую трассу в Павлодарской области

По информации пресс-службы регионального департамента по ЧС, паводковые воды размыли участок автодороги республиканского значения Ульяновский — Керней Калкаман.

По предварительным данным, разрушение произошло на 101-м километре, ширина перелива воды составляет порядка ста метров, глубина 15−20 сантиметров.

По словам водителей, движение на участке от поселка Майкаин до Баянаула закрыто. Как проинформировали в пресс-службе ДЧС области, в настоящий момент на месте происшествия находится аким области Булат Бакауов. Туда же выехала специальная комиссия. На месте дежурят спасатели.

Также в ДЧС сообщили, что перелив талых вод с горной местности в районе отделения Акмектеп Павлодарской области произошел вечером 3 апреля. В связи с переливом республиканская дорога Ульяновский — Керней — Калкаман на расстоянии 58−138 километров на участке от Майкаина до Баянаула закрыта.

По сообщению павлодарского филиала «Казахавтодор», на дорогах области произошло 13 переливов, в том числе на трассах Ленинский — Аксу — Коктобе — Большой Акжар — Курчатов, Калкаман — Баянаул — Умуткер — Ульяновский и Павлодар — Успенка — граница РФ.

На поврежденных участках ведутся ремонтные работы. Ориентировочно движение на данной трассе обещают возобновить к полуночи 4 апреля.