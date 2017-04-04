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16:50 (мск), источник: АиФ Казань

Девять жителей Татарстана обвиняются в экстремизме

Участники религиозного объединения «Таблиги Джамаат» пропагандировали псевдорелигиозные ценности.

Источник: AP 2017

Девять жителей Татарстана в возрасте от 28 до 53 лет обвиняются в экстремизме, сообщает пресс-служба Следственного комитета РТ.

По версии следствия, в начале 2000-х годов обвиняемые вступили в состав религиозного объединения «Таблиги Джамаат». Эта организация признана экстремистской и запрещена в РФ. В 2014—2016 годы обвиняемые вербовали россиян, пропагандировали псевдорелигиозные ценности и проводили собрания в Казани, Набережных Челнах, Азнакаево.

20 октября 2016 года полицейские задержали злоумышленников. В ходе обысков по местам жительства обвиняемых нашли запрещенную литературу, листовки, блокноты, цифровые носители с информацией о завербованных лицах.

Причастность к совершению преступления обвиняемые признали. Уголовное дело направили в суд.

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