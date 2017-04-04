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16:38 (мск), источник: НТА-Приволжье

Чуть не свалившийся с дамбы ГЭС КамАЗ перекрыл движение на единственной переправе между Заволжьем и Городцом Нижегородской области

По данным регионального управления ГИБДД МВД России по Нижегородской области, пострадавших нет.

Чуть не свалившийся с дамбы ГЭС КамАЗ перекрыл движение на единственной переправе между Заволжьем и Городцом Нижегородской области.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, около 10:00 под перекрытия ремонтируемого моста на дамбе ГЭС частично провалился грузовик марки КамАЗ и перевернулся на бок.

Согласно информации, и так узкий проезд был перекрыт. По словам очевидцев, проехать могли только легковые автомобили, ожидание автобусов составило от 1,5 до 2 часов. «Автобусы и грузовики не убираются, образовалась огромная пробка», — сообщают они.

В настоящий момент движение полностью не восстановлено.

По данным регионального управления ГИБДД МВД России по Нижегородской области, пострадавших нет.

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