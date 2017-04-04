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16:51 (мск), источник: Nur.kz

На курорте Бурабай нашли тело пропавшего месяц назад туриста

На курорте Бурабай обнаружено тело пропавшего месяц назад при неизвестных обстоятельствах туриста. Об этом Sputnik Казахстан сообщили в департаменте внутренних дел Акмолинской области.

«В Бурабайском районе 3 апреля в подвале недостроенного здания на территории гостиницы было обнаружено тело мужчины 1983 года рождения. Он проживал вместе с супругой в гостинице и пропал 8 марта. Тело направлено в морг», — рассказали в полиции.

Постоялец гостиницы, предположительно, скончался от общего переохлаждения организма, так как на теле не было найдено следов насильственной смерти.

Проводится экспертиза, полиция устанавливает причину и обстоятельства смерти.

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