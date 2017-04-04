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17:34 (мск), источник: НТА-Приволжье

Взрывное устройство искали в маршрутке Т-171 в центре Нижнего Новгорода

Как сообщается в официальной группе маршрута Т-171 в соцсети, в салоне автобуса был обнаружен оставленный кем-то непрозрачный пакет.

«В соответствии с инструкциями водитель высадил пассажиров и доложил о происшествии соответствующим службам», — заявил представитель перевозчика, добавив, что в настоящее время спецслужбы принимают все необходимые меры для установления степени угрозы обнаруженного объекта.

Согласно информации происшествие случилось на площади Минина и Пожарского около 15:00. На место прибыли машины пожарной службы, МЧС, «скорая помощь» и полиция.

Подробности происшествия выясняются.

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