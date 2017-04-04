Взрывное устройство искали в маршрутке Т-171 в центре Нижнего Новгорода

«В соответствии с инструкциями водитель высадил пассажиров и доложил о происшествии соответствующим службам», — заявил представитель перевозчика, добавив, что в настоящее время спецслужбы принимают все необходимые меры для установления степени угрозы обнаруженного объекта.

Согласно информации происшествие случилось на площади Минина и Пожарского около 15:00. На место прибыли машины пожарной службы, МЧС, «скорая помощь» и полиция.

Подробности происшествия выясняются.