Армяно-молдавский «тандем» провалился: ограбление в Греции

Грабители, согласно информации, связали пожилую хозяйку дома и ее экономку, заткнув рты кляпом, и приступили к поиску ценных вещей. Однако преступники не подозревали, что в квартире установлены камеры видеонаблюдения.

«Сын установил в доме пожилых родителей камеры внутреннего наблюдения. Молодой человек видел в реальном времени как угрожают его матери и обворовывают дом родителей. Полиция уже через несколько минут окружила здание. Осознав безысходность ситуации, преступники решили уйти от полицейских через балконы, перепрыгивая с 8-го этажа, на котором находилась квартира, на нижние этажи», — пишет издание.

Далее грабители решили перепрыгнуть с балкона, прихватив с собой награбленное. Оружие преступники оставили в квартире.

По данным издания, двое из грабителей были пойманы почти сразу. Ими оказались 35-летний гражданин Армении и 30-летний гражданин России. Третий оступился во время погони и упал, разбившись насмерть. Им оказался 47-летний молдаванин. Четвертого преступника все еще разыскивают. Три пистолета и револьвер, оставленные преступниками, были отправлены на экспертизу, чтобы определить, не использовались ли они во время других ограблений.

Все трое, чьи личности установили, оказались уже судимыми за аналогичные преступления и были отпущены на волю по закону Параскевопулоса.