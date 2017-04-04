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18:47 (мск), источник: Sputnik.md

Армяно-молдавский «тандем» провалился: ограбление в Греции

КИШИНЕВ, 4 апр — Sputnik. В Греции, в приморском афинском районе Палео Фалиро, утром 3 апреля в квартиру многоэтажного дома по улице Мусон ворвались четверо мужчин, пишет Sputnik Армения со ссылкой на онлайн-издание «Греция на русском».

Грабители, согласно информации, связали пожилую хозяйку дома и ее экономку, заткнув рты кляпом, и приступили к поиску ценных вещей. Однако преступники не подозревали, что в квартире установлены камеры видеонаблюдения.

«Сын установил в доме пожилых родителей камеры внутреннего наблюдения. Молодой человек видел в реальном времени как угрожают его матери и обворовывают дом родителей. Полиция уже через несколько минут окружила здание. Осознав безысходность ситуации, преступники решили уйти от полицейских через балконы, перепрыгивая с 8-го этажа, на котором находилась квартира, на нижние этажи», — пишет издание.

Далее грабители решили перепрыгнуть с балкона, прихватив с собой награбленное. Оружие преступники оставили в квартире.

По данным издания, двое из грабителей были пойманы почти сразу. Ими оказались 35-летний гражданин Армении и 30-летний гражданин России. Третий оступился во время погони и упал, разбившись насмерть. Им оказался 47-летний молдаванин. Четвертого преступника все еще разыскивают. Три пистолета и револьвер, оставленные преступниками, были отправлены на экспертизу, чтобы определить, не использовались ли они во время других ограблений.

Все трое, чьи личности установили, оказались уже судимыми за аналогичные преступления и были отпущены на волю по закону Параскевопулоса.

Отряд полиции все еще находится в районе и ведет поиски. Так как весь район окружен отрядами полиции, они уверены, что преступник не мог сбежать, и прячется где-то в округе.

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