Осужденную за госизмену Марину Джанджгаву этапировали в Москву

«Моей подзащитной сообщили, что ее в срочном порядке этапируют в Москву. Ранее в неизвестном направлении этапировали другую мою клиентку Анник Кесян, осужденную по такому же делу о государственной измене за sms, — прокомментировал Павлов. — Вероятно, эти перемещения связаны с действиями защиты».

О деле Джанджгавы ранее рассказала «Команда 29». Проводник Адлерского пассажирского вагонного депо Марина Джанджгава была арестована в 2012 году, в ноябре 2013 года судья Краснодарского краевого суда Владимир Кобзев, осудивший также Оксану Севастиди, Анник Кесян и Екатерину Харебаву, приговорил ее к 12 годам лишения свободы по статье о государственной измене за sms об открытом перемещении военной техники в Сочи.

В вологодской колонии ИК-1, в которой Джанджгава отбывала наказание, находится еще одна осужденная по делу о государственной измене за sms Инга Тутисани, также подзащитная Ивана Павлова. Информации о том, этапируют ли ее, пока нет, также неизвестно, куда этапируют Анник Кесян.