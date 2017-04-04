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17:11 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежцы вызвали спасателей из-за коробки с музыкальной аппаратурой

Подозрительный предмет нашли в жилом доме на Фридриха Энгельса.

Жильцы дома № 9 на улице Фридриха Энгельса сообщили о подозрительной зеленой коробке с проводами на четвертом этаже около 15:20 вторника, 4 апреля, рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в системе-112. На место ЧП приехали кинологии.

Спасатели проверили подозрительный предмет. В коробке была музыкальная аппаратура, уточнили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе ГУ МВД по региону. Жильцов дома не эвакуировали. Горожанам ничего не угрожало.

В середине марта 2017 года воронежцы вызывали спасателей из-за подозрительной коробки, перемотанной скотчем. Подозрительный объект обнаружили на первом этаже ТЦ «Космос» на улице Космонавтов. В коробке оказалась корреспонденция. Других предметов, угрожающих жизни горожан, в помещении не нашли.

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