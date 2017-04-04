Воронежцы вызвали спасателей из-за коробки с музыкальной аппаратурой
Подозрительный предмет нашли в жилом доме на Фридриха Энгельса.
Подозрительный предмет нашли в жилом доме на Фридриха Энгельса.
Жильцы дома № 9 на улице Фридриха Энгельса сообщили о подозрительной зеленой коробке с проводами на четвертом этаже около 15:20 вторника, 4 апреля, рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в системе-112. На место ЧП приехали кинологии.
Спасатели проверили подозрительный предмет. В коробке была музыкальная аппаратура, уточнили корреспонденту РИА «Воронеж» в
В середине марта 2017 года воронежцы вызывали спасателей