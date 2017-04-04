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21:43 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Адвокаты взялись за «криминальное чтиво» Юревича

И его бывшего водителя.

Вечером 4 апреля 2017 года адвокаты бывшего южноуральского губернатора Михаила Юревича получили материалы его уголовного дела.

«Сейчас идет процесс копирования материалов. Часть я уже получил, жду остальное. Это документы по двум делам — Юревича и Москалюка (бывший водитель Юревича, бизнесмен Александр Москалюк — прим.ред.), от силы страниц 40. За выходные мы изучим материалы», — рассказал «Уралинформбюро» адвокат политика Игорь Трунов.

Как ранее сообщалось, 10 апреля следствие намерено предъявить М. Юревичу обвинение. В этот же день будет решаться вопрос о мере пресечения.

Бывшего губернатора Южного Урала подозревают в получении взяток на сумму 26 миллионов рублей в 2010—2014 годах. Как полагает следствие, деньги ему передал тогдашний министр здравоохранения Виталий Тесленко. Юревич вину отрицает. Его адвокаты намерены оспорить возбуждение уголовного дела.

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