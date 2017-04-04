Житель Ардатова Нижегородской области подозревается в избиении пенсионера до смерти

Следователи полагают, что это произошло вечером 28 марта 2017 года в квартире 29-летнего подозреваемого, расположенной в доме р.п. Ардатов. В это время у него находились знакомые и распивали алкогольные напитки. Увидев, что один из гостей — 60-летний пенсионер, поссорившись с женщиной, стал избивать ее, подозреваемый вступился за нее. При этом, гость уже успел избить женщину, в том числе нанеся ей удары по лицу сначала рукой, а затем чайником.

Хозяин квартиры уронил пенсионера на пол, а потом избил его ногами по голове и телу. Потерпевшего доставили в больницу, где он 30 марта скончался. В отношении молодого мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). В совершении преступления он сознался.