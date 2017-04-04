Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пореченков разоблачил «Битву экстрасенсов»
У легких нашли новые функции
МИД Украины потребовал от России отменить указ Путина
Почему разгорелся скандал вокруг жены футболиста Погребняка
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
EBU хочет добиться участия России в «Евровидении» Организаторы «Евровидения» пообещали защитить право России на участие в конкурсе
Светлана Лобода напугала свою дочь во время концерта (видео)
Дочка Орбакайте отметила первый юбилей (видео)
В России готовят «гаражную амнистию»
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
СМИ: женщина пыталась предупредить взрывы в Петербурге
"Не траур": Макаревич не отменит концерт в СПб
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
Выжившая в теракте женщина рассказала, что ее спасло
Берлин не сочувствует Петербургу: СМИ о причинах
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
10Последствия циклона «Дебби»
9Индуистский Новый год
13Теракт в центре Лондона
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
18:10 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Житель Ардатова Нижегородской области подозревается в избиении пенсионера до смерти

Житель Ардатова Нижегородской области подозревается в избиении пенсионера до смерти. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ 4 апреля 2017 года.

Следователи полагают, что это произошло вечером 28 марта 2017 года в квартире 29-летнего подозреваемого, расположенной в доме р.п. Ардатов. В это время у него находились знакомые и распивали алкогольные напитки. Увидев, что один из гостей — 60-летний пенсионер, поссорившись с женщиной, стал избивать ее, подозреваемый вступился за нее. При этом, гость уже успел избить женщину, в том числе нанеся ей удары по лицу сначала рукой, а затем чайником.

Хозяин квартиры уронил пенсионера на пол, а потом избил его ногами по голове и телу. Потерпевшего доставили в больницу, где он 30 марта скончался. В отношении молодого мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). В совершении преступления он сознался.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
СК назвал имя исполнителя теракта в Петербурге
Дмитрий Медведев ответил на обвинения в коррупции
Фельдшер, не принявшая звонок детей с Сямозера, получила 3 года
Борис Джонсон призвал расследовать сообщения о химатаке в Сирии
Выпуск продовольственных карточек оценили в 300 млрд рублей
Комитет Госдумы одобрил поправки о переносе выборов президента
Эйфелеву башню погасят в память о жертвах теракта в Петербурге
Спорт
«Спартак» сохранил шестиочковое преимущество в таблице РФПЛ В Российской футбольной премьер-лиге стартовала заключительная треть турнирной дистанции
Авто
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение В соцсетях активно обсуждается обязательная установка знаков «Шипы» и «Начинающий водитель», при этом водители не разобрались, какое наказание грозит нарушителям
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Воспитаннику Димы Билана прочат победу на «Евровидении» Букмекеры уверены, что финалист первого сезона детского «Голоса», вероятно, попадет в первую тройку на песенном конкурсе в этом году
Недвижимость
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Эксперты нашли самые дешевые московские пятиэтажки
Число обманутых дольщиков в России выросло
Депутаты предложили сажать в тюрьму за кражу электричества
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми Фигуристика поделилась на своей странице в Instagram снимком редкого момента, когда все ее дети и дети ее супруга, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, собрались вместе.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь