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17:44 (мск), источник: Lenta.Ru

Отказавшаяся принять звонок тонущих детей с Сямозера фельдшер получила три года

Суоярвский районный суд признал виновной в халатности фельдшера Ирину Щербакову, принявшую за шутку звонок тонувших на Сямозере детей в июне 2016 года. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 4 апреля.

Источник: РИА "Новости"

Женщину приговорили к трем годам лишения свободы с отсрочкой наказания на три года — до достижения ее дочерью 14-летнего возраста. В ходе прений прокурор просил для подсудимой четыре года заключения.

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По версии следствия, 18 июня 2016 года в 15:12 на пульт станции поступил звонок от 12-летнего ребенка, который просил о помощи. «Спасите нас, пожалуйста, мы в озере, тонем», — говорит мальчик на аудиозаписи, изъятой следствием. Но Щербакова, дежурившая в тот день на приеме звонков в отделении скорой помощи Суоярвской больницы, в грубой форме ответила ребенку, что разговор записывается, а номер телефона будет отправлен полиции, после чего бросила трубку.

По данным СК, Щербакова не уведомила экстренные службы и скрыла факт звонка, не отразив его в журнале регистрации вызовов.

В ближайшее время перед судом предстанут собственник и директор «Парк-отеля Сямозеро» Елена Решетова, начальник лагеря Вадим Виноградов и инструктор Валерий Круподерщиков. Они обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть двух и более лиц и оставление в опасности.

18 июня отдыхавшие в карельском лагере «Парк-отель Сямозеро» дети отправились вместе с инструкторами на водную прогулку. В походе участвовал 51 человек, включая четырех взрослых. На Сямозере начался шторм, и два каноэ с детьми опрокинулись. В результате погибли 14 школьников.

Комментарии
2
RENAUDIO
Подобные решения судов вряд ли добавят ответственности !
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Р.P.F
теперь будет принимать звонки своих детей-3 года.
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