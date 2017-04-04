Установленные в петербургском метро металлоискатели признали качественными
Претензий к работе рамок SmartScan не возникло.
Претензий к работе рамок SmartScan не возникло.
Специалисты признали качественными рамки SmartScan, установленные в петербургском метро, сообщает информагентство Nation News. Металлоискатели были проверены накануне сотрудниками Следственного комитета.
Проверяющие установили, что рамки реагируют на все металлические предметы. Раньше к работе оборудования претензий не было.
Похожей техникой оснащены Сбербанк, Московский метрополитен, Лукойл, МВД Москвы и Почта России, а точно такие же металлоискатели обеспечивали безопасность людей на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.