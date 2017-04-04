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19:16 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Установленные в петербургском метро металлоискатели признали качественными

Претензий к работе рамок SmartScan не возникло.

18
фотографий
18
фотографий
18
фотографий

Специалисты признали качественными рамки SmartScan, установленные в петербургском метро, сообщает информагентство Nation News. Металлоискатели были проверены накануне сотрудниками Следственного комитета.

Проверяющие установили, что рамки реагируют на все металлические предметы. Раньше к работе оборудования претензий не было.

Похожей техникой оснащены Сбербанк, Московский метрополитен, Лукойл, МВД Москвы и Почта России, а точно такие же металлоискатели обеспечивали безопасность людей на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

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