Установленные в петербургском метро металлоискатели признали качественными

Специалисты признали качественными рамки SmartScan, установленные в петербургском метро, сообщает информагентство Nation News. Металлоискатели были проверены накануне сотрудниками Следственного комитета.

Проверяющие установили, что рамки реагируют на все металлические предметы. Раньше к работе оборудования претензий не было.

Похожей техникой оснащены Сбербанк, Московский метрополитен, Лукойл, МВД Москвы и Почта России, а точно такие же металлоискатели обеспечивали безопасность людей на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.