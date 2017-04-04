СК возбудил уголовное дело из-за ДТП с участием автозака на воронежском вокзале
В аварии погибла 44-летняя уборщица.
В аварии погибла 44-летняя уборщица.
Следователи возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего
По версии следствия, ДТП произошло на багажной платформе железнодорожного вокзала «Воронеж-1» 9 марта. Мужчина сбил женщину, двигаясь по платформе на «КАМАЗе» задним ходом. Пострадавшая скончалась на месте.
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Рамонцу грозит от 2 до 7 лет лишения свободы. Расследование продолжается.