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17:56 (мск), источник: РИА "Воронеж"

СК возбудил уголовное дело из-за ДТП с участием автозака на воронежском вокзале

В аварии погибла 44-летняя уборщица.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего водителя-сотрудника автотранспортного отдела федерального казенного учреждения «Управление конвоирования» УФСИН России по Воронежской области. Житель Рамонского района сбил насмерть 44-летнюю сотрудницу клининговой компании, сообщила пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР во вторник, 4 апреля.

По версии следствия, ДТП произошло на багажной платформе железнодорожного вокзала «Воронеж-1» 9 марта. Мужчина сбил женщину, двигаясь по платформе на «КАМАЗе» задним ходом. Пострадавшая скончалась на месте.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Рамонцу грозит от 2 до 7 лет лишения свободы. Расследование продолжается.

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