Известный кукольный мастер погибла во время взрыва в метро

«Мы соболезнуем всем родным и друзьям художницы Ирины Медянцевой, погибшей 3 апреля в теракте в питерском метро. Каждый вчера волновался и обзванивал знакомых, пытаясь узнать, в безопасности ли человек… И очень страшно стало узнать, что горе коснулось напрямую представителей кукольного сообщества», — говорится в сообщении.

Редакция журнала подчеркивает, что «кукольники — наверное, самая мирная профессия на земле».

Как сообщают во вторник российские СМИ, Медянцева находилась в вагоне метров вместе с дочерью, и во время взрыва закрыла ее собой. В настоящее время дочь находится в реанимации.

Ирине Медянцевой было 50 лет, она является признанным и известным в России и за ее пределами мастером авторской куклы.