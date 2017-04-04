Известный кукольный мастер погибла во время взрыва в метро
МИНСК, 4 апр — Sputnik. Известный мастер авторской куклы — российская художница Ирина Медянцева погибла во время взрыва в метро
МИНСК, 4 апр — Sputnik. Известный мастер авторской куклы — российская художница Ирина Медянцева погибла во время взрыва в метро
«Мы соболезнуем всем родным и друзьям художницы Ирины Медянцевой, погибшей 3 апреля в теракте в питерском метро. Каждый вчера волновался и обзванивал знакомых, пытаясь узнать, в безопасности ли человек… И очень страшно стало узнать, что горе коснулось напрямую представителей кукольного сообщества», — говорится в сообщении.
Редакция журнала подчеркивает, что «кукольники — наверное, самая мирная профессия на земле».
Как сообщают во вторник российские СМИ, Медянцева находилась в вагоне метров вместе с дочерью, и во время взрыва закрыла ее собой. В настоящее время дочь находится в реанимации.
Ирине Медянцевой было 50 лет, она является признанным и известным в России и за ее пределами мастером авторской куклы.
В минувший понедельник около 14:30 на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» метро в