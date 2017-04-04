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21:41 (мск), источник: УралПолит.ру

Из психбольницы под Нижним Тагилом сбежали трое опасных пациентов. «Ударили санитарку молотком по голове»

ЧЕРНОИСТОЧИНСК, 4 апреля, ИА УралПолит.Ru. С территории психологического диспансера в Черноисточинске сбежали трое пациентов, двое из которых находились там по решению суда.

Инцидент произошел поздним вечером 1 апреля. Один из беглецов подкараулил 58-летнюю санитарку в санузле учреждения, после чего ударил ее молотком по голове, забрал ключи и скрылся. Задержаны трое мужчин были на следующий день неподалеку от детского лагеря «Изумрудный».

Пострадавшая с открытой черепно-мозговой травмой была госпитализирована, в настоящее время она находится в коме. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело. Отмечается, что двое мужчин уже находились на скамье подсудимых. «Двое пациентов родом из Алапаевска и Качканара, они находились на принудительном лечении. В больницу их поместили по решению суда за причинение тяжкого вреда здоровью. Ещё один беглец из Алапаевска, в лечебнице пребывал по медицинским показаниям», — цитирует ИА «Все новости» источник в полиции.

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Из психбольницы под Нижним Тагилом сбежали трое опасных пациентов. «Ударили санитарку молотком по голове».
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