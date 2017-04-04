Из психбольницы под Нижним Тагилом сбежали трое опасных пациентов. «Ударили санитарку молотком по голове».

Инцидент произошел поздним вечером 1 апреля. Один из беглецов подкараулил 58-летнюю санитарку в санузле учреждения, после чего ударил ее молотком по голове, забрал ключи и скрылся. Задержаны трое мужчин были на следующий день неподалеку от детского лагеря «Изумрудный».

Пострадавшая с открытой черепно-мозговой травмой была госпитализирована, в настоящее время она находится в коме. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело. Отмечается, что двое мужчин уже находились на скамье подсудимых. «Двое пациентов родом из Алапаевска и Качканара, они находились на принудительном лечении. В больницу их поместили по решению суда за причинение тяжкого вреда здоровью. Ещё один беглец из Алапаевска, в лечебнице пребывал по медицинским показаниям», — цитирует ИА «Все новости» источник в полиции.