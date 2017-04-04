В Омске у «Политеха» снесли стеллу в результате массового ДТП

О крупной аварии на проспекте Мира возле ОмГТУ сообщают в соцсетях. Судя по кадрам, там столкнулись не менее трех легковушек. Одна из машин врезалась в стеллу, установленную у проезда к вузовским корпусам. Тяжелая металлическая конструкция завалилась на крышу автомобиля.

Вероятно, в аварии есть пострадавшие. Очевидцы пишут, что на месте происшествия стояла машина реанимации. Подробности ДТП пока не приводятся.