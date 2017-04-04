Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Маски-шоу» Сергей Олех
90-летний британец сменил пол
Красота в деталях - оформляем подоконник правильно
Дочка Орбакайте отметила первый юбилей (видео)
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
Ле Пен предложила России объединиться с Францией и спасти мир Владимир Путин встретился с кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен
Как объяснить ребенку, что такое теракт?
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
В России готовят «гаражную амнистию»
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
СМИ: "Интерфакс" рассказал, почему взорвался только один вагон
Женщина пыталась предупредить взрывы в Петербурге
Фото Высоцкой и Кончаловского произвело фурор в Сети
СМИ: 16-летняя Саша Стриженова помолвлена (фото)
Выжившая в теракте женщина рассказала, что ее спасло
Берлин не сочувствует Петербургу: СМИ о причинах
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
9В тени стены
10Последствия циклона «Дебби»
21:36 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Прикамье пьяный мужчина привязал двух подростков к дереву в лесу

Жуткий случай произошёл в Октябрьском районе.

Житель Октябрьского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, привязал двух подростков к дереву в лесу и не отпускал полчаса. Как сообщает Следственное управление СКР по Пермскому краю, инцидент произошёл в августе прошлого года. 33-летний мужчина совершил противоправные действия из-за того, что заподозрил юношей в краже урожая из своего огорода.

По информации следователей, подозрение в похищении урожая было необоснованным. Мужчину обвиняют в незаконном лишении свободы несовершеннолетних (обоим юношам было 14 лет).

На данный момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Есть у каждого четвертого. Физики нашли способ «обезоружить» опасную бактерию
Опубликованы имена 10 погибших при теракте в Петербурге
Дмитрий Медведев ответил на обвинения в коррупции
Суд арестовал экс-главу Удмуртии Соловьева
Овечкин прокомментировал запрет НХЛ на участие в Олимпиаде
Телеканалы РФ отказались платить за права на трансляцию ЧМ-2018
Кадыров официально разрешил хиджаб в школе
Крупнейших сотовых операторов обязали изменить стоимость СМС
Спорт
Александр Овечкин объявил войну НХЛ Супернападающий сборной России и «Вашингтона» пошел против системы
Авто
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение В соцсетях активно обсуждается обязательная установка знаков «Шипы» и «Начинающий водитель», при этом водители не разобрались, какое наказание грозит нарушителям
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Воспитаннику Димы Билана прочат победу на «Евровидении» Букмекеры уверены, что финалист первого сезона детского «Голоса», вероятно, попадет в первую тройку на песенном конкурсе в этом году
Недвижимость
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Эксперты нашли самые дешевые московские пятиэтажки
Число обманутых дольщиков в России выросло
Депутаты предложили сажать в тюрьму за кражу электричества
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми Фигуристика поделилась на своей странице в Instagram снимком редкого момента, когда все ее дети и дети ее супруга, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, собрались вместе.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь