В Прикамье пьяный мужчина привязал двух подростков к дереву в лесу

Житель Октябрьского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, привязал двух подростков к дереву в лесу и не отпускал полчаса. Как сообщает Следственное управление СКР по Пермскому краю, инцидент произошёл в августе прошлого года. 33-летний мужчина совершил противоправные действия из-за того, что заподозрил юношей в краже урожая из своего огорода.

По информации следователей, подозрение в похищении урожая было необоснованным. Мужчину обвиняют в незаконном лишении свободы несовершеннолетних (обоим юношам было 14 лет).

На данный момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.