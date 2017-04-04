Массовая авария произошла в Уфе на проспекте Салавата Юлаева

ДТП случилось на пересечении с улицей Мингажева. Как утверждают свидетели, водитель «Лады Приора» на большой скорости въехал в поток машин.

Больше всего пострадали две отечественные легковушки, одна из которых перевернулась, а вторую выбросило на обочину. Водителей обоих автомобилей госпитализировали.

Также на своём пути нарушитель задел три внедорожника и скрылся. Его задержали спустя несколько минут.