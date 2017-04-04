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19:22 (мск), источник: РБК

СК опубликовал список 10 погибших в теракте в Петербурге

Следственный комитет публикует имена десяти человек, погибших при взрыве в петербургском метро. Личности еще четырех человек установить не удалось.

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фотографий
17
фотографий
17
фотографий

Следственный комитет России установил личности 10 погибших при взрыве в вагоне метро Санкт-Петербурга. На своем сайте ведомство опубликовало их имена.

1) Алиева Динара Самандаровна, 08.10.1996.

2) Арышев Максим Витальевич, 18.08.1996.

3) Малюкова Ксения Сергеевна, 11.09.1998.

4) Медянцева Ирина Кузьминична, 06.05.1966.

5) Свистунова Ангелина Сергеевна, 17.02.1990.

6) Налимов Юрий Павлович, 07.06.1945.

7) Даниленко Оксана Геннадьевна, 03.10.1991.

8) Щекина Лариса Григорьевна, 02.06.1950.

9) Петров Денис Романович, 27.12.1991.

10) Сагадеев Мансур Тихирович, 27.08.2000 или 27.03.2000.

В СК отметили, что визуальная идентификация еще четверых погибших не представляется возможной. Для установления их личности назначены генетические экспертизы. ​ Фрагменты этих погибших были обнаружены сегодня утром.

​При взрыве в петербургском метро на перегоне «Сенная площадь» — «Технологический институт» погибли 14 человек. По словам главы Минздрава Вероники Скворцовой, тела семи человек были обнаружены сразу, вечером и ночью были найдены фрагменты еще четырех тел. Скворцова уточнила, что три человека скончались от полученных ранений в больницах.

Онлайн-трансляция
ТАССКоммерсантъ-Online
событий пока нет
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