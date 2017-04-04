Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Орлова рассказала о своей жизни на «периметре» «Дома 2»
У легких нашли новые функции
В России готовят «гаражную амнистию»
41-летняя многодетная мама ждет 20-го ребенка
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
Ле Пен предложила России объединиться с Францией и спасти мир Владимир Путин встретился с кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен
Светлана Лобода напугала свою дочь во время концерта (видео)
Дочка Орбакайте отметила первый юбилей (видео)
В России готовят «гаражную амнистию»
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
СМИ: "Интерфакс" рассказал, почему взорвался только один вагон
Женщина пыталась предупредить взрывы в Петербурге
Фото Высоцкой и Кончаловского произвело фурор в Сети
СМИ: 16-летняя Саша Стриженова помолвлена (фото)
Выжившая в теракте женщина рассказала, что ее спасло
Берлин не сочувствует Петербургу: СМИ о причинах
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
9В тени стены
10Последствия циклона «Дебби»
21:46 (мск), источник: РИА Новости

Суд арестовал экс-главу Удмуртии Соловьева

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Басманный суд Москвы санкционировал арест бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева, обвиняемого по делу о взяточничестве на 140 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: РИА Новости

«Избрать в отношении обвиняемого Соловьева 1950 года рождения меру пресечения в виде заключения под стражу», — огласил решение судья Артур Карпов.

Читайте также
Путин назначил Александра Бречалова главой Удмуртии до сентября

Он пояснил, что при более мягкой мере пресечения Соловьев сможет воспользоваться своими связями с сотрудниками правоохранительных органов и чиновниками, чтобы оказать давление на ход расследования, угрожать свидетелям, часть из которых были его подчиненными, а также скрыться в Испании, где у его семьи есть недвижимость.

Судья установил срок ареста до 4 июня

Таким образом, суд отклонил просьбу Соловьева и его адвоката о домашнем аресте. Адвокат пояснила, что ее подзащитный, которому год назад удалили почку, нуждается в постоянном медицинском наблюдении и приеме специфических препаратов.

Читайте также
«В особо крупном размере»: громкие коррупционные скандалы в цифрах

Сам Соловьев свою позицию по делу озвучивать не стал. Но при этом следователь пояснил, что бывший глава Удмуртии не признал вину и отказался от дачи показаний.

Тем не менее, его вина, по словам сотрудника СК, подтверждается показаниями свидетелей, в том числе бывшего замминистра транспорта и полного тезки обвиняемого. «Следствие находится в начальной стадии, идут допросы», — отметил следователь.

Во вторник правоохранители задержали главу Удмуртии Соловьева по подозрению в получении взяток на 140 миллионов рублей при строительстве мостов через реки Кама и Буй у города Камбарки. Было возбуждено уголовное дело, впоследствии президент РФ Владимир Путин отрешил Соловьева от должности в связи с утратой доверия.

По версии следствия, в 2014-2016 годах глава Удмуртии получил от представителей компании, которая занималась строительством мостов, 139 миллионов рублей

Кроме того, чиновнику якобы досталась доля в коммерческой организации стоимостью 2,7 миллиона рублей.

Следователи считают, что за это глава Соловьев должен был обеспечить внеочередную оплату работ из федерального и регионального бюджетов, а также выделить лицензии для геологического изучения, разведки и добычи песка и песчано-гравийной смеси.

Комментарии
2
Вячеслав Иванов
Если виноват туда ему и дорога
ОтветитьСсылкаПожаловаться
NNN
Вдумайтесь.Паразиты, живущие на наши налоги,решают, можно ли нам возмущаться кражей наших налогов на улицах городов...
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Бывший глава Удмуртии не хочет говорить о взятках
20:57 (мск)© Ньюстюб
Эксперт о взрыве в Петербурге: обращают на себя внимание три фактора
Опубликованы имена 10 погибших при теракте в Петербурге
Дмитрий Медведев ответил на обвинения в коррупции
Овечкин прокомментировал запрет НХЛ на участие в Олимпиаде
Телеканалы РФ отказались платить за права на трансляцию ЧМ-2018
Кадыров официально разрешил хиджаб в школе
Крупнейших сотовых операторов обязали изменить стоимость СМС
Спорт
Александр Овечкин объявил войну НХЛ Супернападающий сборной России и «Вашингтона» пошел против системы
Авто
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение В соцсетях активно обсуждается обязательная установка знаков «Шипы» и «Начинающий водитель», при этом водители не разобрались, какое наказание грозит нарушителям
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Воспитаннику Димы Билана прочат победу на «Евровидении» Букмекеры уверены, что финалист первого сезона детского «Голоса», вероятно, попадет в первую тройку на песенном конкурсе в этом году
Недвижимость
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
В России изменят систему оплаты услуг ЖКХ
Сбербанк улучшил условия по ипотеке
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми Фигуристика поделилась на своей странице в Instagram снимком редкого момента, когда все ее дети и дети ее супруга, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, собрались вместе.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь