Суд арестовал экс-главу Удмуртии Соловьева

«Избрать в отношении обвиняемого Соловьева 1950 года рождения меру пресечения в виде заключения под стражу», — огласил решение судья Артур Карпов.

Он пояснил, что при более мягкой мере пресечения Соловьев сможет воспользоваться своими связями с сотрудниками правоохранительных органов и чиновниками, чтобы оказать давление на ход расследования, угрожать свидетелям, часть из которых были его подчиненными, а также скрыться в Испании, где у его семьи есть недвижимость.

Таким образом, суд отклонил просьбу Соловьева и его адвоката о домашнем аресте. Адвокат пояснила, что ее подзащитный, которому год назад удалили почку, нуждается в постоянном медицинском наблюдении и приеме специфических препаратов.

Сам Соловьев свою позицию по делу озвучивать не стал. Но при этом следователь пояснил, что бывший глава Удмуртии не признал вину и отказался от дачи показаний.

Тем не менее, его вина, по словам сотрудника СК, подтверждается показаниями свидетелей, в том числе бывшего замминистра транспорта и полного тезки обвиняемого. «Следствие находится в начальной стадии, идут допросы», — отметил следователь.

Во вторник правоохранители задержали главу Удмуртии Соловьева по подозрению в получении взяток на 140 миллионов рублей при строительстве мостов через реки Кама и Буй у города Камбарки. Было возбуждено уголовное дело, впоследствии президент РФ Владимир Путин отрешил Соловьева от должности в связи с утратой доверия.