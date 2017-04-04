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21:57 (мск), источник: РИА Новости

Источник сообщил, что бомба в метро Петербурга могла сработать случайно

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Взрывное устройство в метро в Санкт-Петербурге, по одной из версий, могло сработать случайно, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

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В качестве одной из версий рассматривается версия о случайной сработке взрывного устройства
Собеседник агентства

Официальным подтверждением данной информации РИА Новости пока не располагает.

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Днем 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.

По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 49 пострадавших находятся в больницах.

СК РФ возбудил уголовное дело о теракте, но проверяет и другие версии. По данным СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения, именно он сначала оставил замаскированную бомбу на станции «Площадь восстания», а потом взорвал себя в вагоне поезда.

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ТАССКоммерсантъ-Online
событий пока нет
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