Два человека пострадали при взрыве газа в Новороссийске

Инцидент произошел около 19:40 4 апреля на улице Октябрьской.

«Поступило сообщение о, предположительно, взрыве газовоздушной смеси в частном жилом одноэтажном доме. По предварительным данным, погибших нет, пострадало два человека», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Отмечается, что возгорания на месте ЧП не было. Пострадавших доставили в ЦРБ г. Новороссийска.

Судя по фотографиям с места происшествия, строение значительно пострадало.