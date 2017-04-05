Два человека пострадали при взрыве газа в Новороссийске
В Новороссийске при взрыве газа в жилом доме пострадали два человека.
В Новороссийске при взрыве газа в жилом доме пострадали два человека.
Инцидент произошел около 19:40 4 апреля на улице Октябрьской.
«Поступило сообщение о, предположительно, взрыве газовоздушной смеси в частном жилом одноэтажном доме. По предварительным данным, погибших нет, пострадало два человека», — сообщили в
Отмечается, что возгорания на месте ЧП не было. Пострадавших доставили в ЦРБ г. Новороссийска.
Судя по фотографиям с места происшествия, строение значительно пострадало.