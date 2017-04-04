В Петербурге перекрыли улицу из-за бесхозного предмета в автобусе

По предварительной информации, движение по Малой Морской улице было перекрыто в 21.20 мск.

«В связи с обнаружением в автобусе, следующем по маршруту № 10, бесхозного предмета было перекрыто движение по Малой Морской улице. По данному факту проводится проверка», — сказал собеседник агентства.