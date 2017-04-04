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22:38 (мск), источник: Интерфакс

Взрывных устройств на Малой Морской в Петербурге не нашли

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU — При проверке автобуса на Малой Морской улице в Петербурге взрывчатых веществ не обнаружено, сообщили «Интерфаксу» во вторник в пресс-службе Управления ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Движение по Малой Морской улице в полном объеме восстановлено. Взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено
Собеседник агентства

Как сообщалось, в 21.20 в автобусе маршрута № 10 был обнаружен бесхозный предмет. Движение по Малой Морской улице было перекрыто.

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