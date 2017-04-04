Взрывных устройств на Малой Морской в Петербурге не нашли
Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU — При проверке автобуса на Малой Морской улице в Петербурге взрывчатых веществ не обнаружено, сообщили «Интерфаксу» во вторник в
Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU — При проверке автобуса на Малой Морской улице в Петербурге взрывчатых веществ не обнаружено, сообщили «Интерфаксу» во вторник в
Движение по Малой Морской улице в полном объеме восстановлено. Взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено
Как сообщалось, в 21.20 в автобусе маршрута № 10 был обнаружен бесхозный предмет. Движение по Малой Морской улице было перекрыто.