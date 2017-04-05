Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Орлова рассказала о своей жизни на «периметре» «Дома 2»
СМИ указали на странные совпадения перед взрывом в метро
Знаменитый тренер Татьяна Тарасова заявила о травле в свой адрес
Трамп прокомментировал события в Санкт-Петербурге
СМИ: 16-летняя Саша Стриженова помолвлена (фото)
10 мифов о здоровом питанииДействительно ли для организма полезен суп и вреден кофе?
Светлана Лобода напугала свою дочь во время концерта (видео)
Дочка Орбакайте отметила первый юбилей (видео)
В России готовят «гаражную амнистию»
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
СМИ: "Интерфакс" рассказал, почему взорвался только один вагон
Женщина пыталась предупредить взрывы в Петербурге
22-летняя девушка с необычной внешностью стала королевой красоты
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
Выжившая в теракте женщина рассказала, что ее спасло от смерти
Женщина пыталась сказать об угрозе взрыва в СПб
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
9Индуистский Новый год
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
01:22 (мск), источник: РИА Новости

Информацию о якобы готовящихся в России терактах назвали недостоверной

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Появившаяся в СМИ и соцсетях информация со ссылками на неназванные источники о якобы готовящихся в России терактах является недостоверной, сообщает в среду информационный центр Национального антитеррористического комитета.

Источник: РИА Новости

«Появившаяся в ряде СМИ и социальных сетях информация со ссылками на неназванные источники в органах безопасности о якобы готовящихся в ряде городов России терактах является недостоверной», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что по данному вопросу "единственно достоверными и точными" сообщениями являются официальные сообщения ФСБ России и НАК
Фоторепортаж
Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге

«НАК напоминает об ответственности за распространение заведомо ложной или неподтвержденной информации от анонимных источников о якобы готовящихся террористических актах», — добавляется в релизе.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 49 пострадавших находятся в больницах.

СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. По данным СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения, именно он сначала оставил замаскированную бомбу на станции «Площадь восстания», а потом взорвал себя в вагоне поезда.

Онлайн-трансляция
ТАССКоммерсантъ-Online
событий пока нет
Россия скорбит: питерская трагедия объединила все регионы
4 апреля© Ньюстюб
Теракт в петербургском метро
СКР назвал имя устроившего взрыв в Петербурге террориста
Число жертв взрыва в метро Петербурга выросло до 14 человек
Спецслужбы Киргизии рассказали о вероятном исполнителе теракта в метро
Взрыв в метро Санкт-Петербурга: что известно о произошедшем
Эксперт о взрыве в Петербурге: обращают на себя внимание три фактора
Опубликованы имена 10 погибших при теракте в Петербурге
Суд арестовал экс-главу Удмуртии Соловьева
Трамп возложил ответственность за химатаку в Сирии на Асада
Телеканалы РФ отказались платить за права на трансляцию ЧМ-2018
Кадыров официально разрешил хиджаб в школе
Правила проверки на алкоголь для водителей хотят ужесточить
Спорт
Александр Овечкин объявил войну НХЛ Супернападающий сборной России и «Вашингтона» пошел против системы
Авто
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение В соцсетях активно обсуждается обязательная установка знаков «Шипы» и «Начинающий водитель», при этом водители не разобрались, какое наказание грозит нарушителям
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Воспитаннику Димы Билана прочат победу на «Евровидении» Букмекеры уверены, что финалист первого сезона детского «Голоса», вероятно, попадет в первую тройку на песенном конкурсе в этом году
Недвижимость
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Эксперты нашли самые дешевые московские пятиэтажки
Число обманутых дольщиков в России выросло
Сбербанк улучшил условия по ипотеке
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми Фигуристика поделилась на своей странице в Instagram снимком редкого момента, когда все ее дети и дети ее супруга, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, собрались вместе.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь