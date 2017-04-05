Информацию о якобы готовящихся в России терактах назвали недостоверной

«Появившаяся в ряде СМИ и социальных сетях информация со ссылками на неназванные источники в органах безопасности о якобы готовящихся в ряде городов России терактах является недостоверной», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что по данному вопросу "единственно достоверными и точными" сообщениями являются официальные сообщения ФСБ России и НАК

Также отмечается, что по данному вопросу "единственно достоверными и точными" сообщениями являются официальные сообщения ФСБ России и НАК

«НАК напоминает об ответственности за распространение заведомо ложной или неподтвержденной информации от анонимных источников о якобы готовящихся террористических актах», — добавляется в релизе.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 49 пострадавших находятся в больницах.

СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. По данным СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения, именно он сначала оставил замаскированную бомбу на станции «Площадь восстания», а потом взорвал себя в вагоне поезда.