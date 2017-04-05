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09:59 (мск), источник: РИА Новости

В жилом доме в Нижегородской области нашли тела четырех человек

Тела семьи из четырех человек, в том числе двух детей, обнаружены в жилом доме в Нижегородской области, причины гибели устанавливаются, сообщается в среду на сайте Следственного комитета РФ.

«По версии следствия, 4 апреля в вечернее время в доме по улице Заливная Сормовского района были обнаружены без признаков жизни мужчина 1954 года рождения, его жена 1969 года рождения и две девочки 2002 года рождения. Родственники, обнаружившие погибших, были обеспокоены тем, что более двух дней они не выходили на связь», — говорится в сообщении.

По факту гибели семьи возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Отмечается, что при осмотре тел погибших видимых телесных повреждений не обнаружили, однако в доме установлена высокая концентрация угарного газа.

Следователи в ходе расследования дела, в частности, исследуют дымоходные коммуникации и изымут газовое оборудование.

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